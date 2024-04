L’OL, machine à renversements

En retournant Brest ce dimanche dans un match fou à Décines-Charpieu (4-3), l'OL a arraché la victoire après avoir été mené, et ce pour la cinquième fois en 2024. Une capacité à changer le récit d'une rencontre, qui était inespérée il y a quatre mois.

Seize points. Non, ce n’est pas l’écart entre l’Olympique lyonnais et la zone rouge (quinze). C’est bien le nombre d’unités récoltées par Pierre Sage après avoir été mené cette saison. Ce dimanche encore, dans la rencontre qui opposait les deux équipes françaises les plus en forme de 2024, l’OL a su renverser Brest (4-3), au terme d’un match fou qui restera dans les mémoires des fans du championnat de France. Un scénario dément, qui a vu les locaux ouvrir le score, puis couler et prendre trois buts en sept minutes, avant de revenir et de passer devant à la 90 e +16. « Je n’avais jamais vu, ni joué, dans un match comme ça auparavant. L’ambiance était phénoménale » , en souriait encore au micro de Prime Video Ainsley Maitland-Niles, l’homme qui a transformé le penalty de la victoire, et désormais recordman du but le plus tardif de l’histoire de la Ligue 1 (105 minutes et 17 secondes).

105 – Le but inscrit sur penalty par Ainsley Maitland-Niles après 105 minutes et 17 secondes est le plus tardif marqué en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Irrespirable.#OLSB29 pic.twitter.com/u4ODESivr7…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com