L'OL lève l'option d'achat de Karl Toko Ekambi Reuters • 03/06/2020 à 17:25









par Matthieu Cointe (iDalgo) Les clubs de Ligue 1 ont déjà commencé leur mercato. Dimanche dernier, le Paris Saint-Germain officialisait le transfert définitif de Mauro Icardi. Ce mardi, l'Olympique Lyonnais a annoncé dans un communiqué que Karl Toko Ekambi allait prolonger son aventure chez les Gones. Prêté par Villarreal depuis l'hiver dernier, l'attaquant camerounais avait inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 8 matches de Ligue 1. Il s'engage pour 4 saisons avec le club rhodanien. Le montant du transfert s'élève à 11,5 millions d'euros, plus 4 millions bonus avec un intéressement de 15 % sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Karl Toko Ekambi pourra disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus.

