L'OL gère le PSG et se hisse encore en finale de C1 féminine

Un stade San Mamés à huis clos, une demi-finale de C1 100% française, de la tension, deux cartons rouges, une grosse lutte... Mais à la fin, c'est encore et toujours l'Olympique Lyonnais qui gagne (1-0). Rendez-vous dimanche pour voir le rouleau compresseur rhodanien tenter de rafler une cinquième médaille consécutive, contre Wolfsburg.

PSG 0-1 OL

Maître Renard sur un arbre perchée

Il n'y aura pas eu de duel, cette saison : l'OL était tout simplement au-dessus de son homologue parisien, et ce n'est pas en demi-finale de Ligue des Champions que le quadruple champion d'Europe en titre allait lever le pied. Ce mercredi soir à San Mamés dans la nuit de Bilbao, les filles de Jean-Michel Aulas n'ont pas écrasé leur adversaire : elles l'ont dompté, ont frappé quand il le fallait et ne lui ont pas laissé l'occasion de revenir. Dans une partie terminée à dix contre dix, Lyon signe une quatrième victoire sur quatre confrontations face à Paris cette saison. Et affrontera Wolfsburg pour une cinquième couronne consécutive, dimanche, dans un remake de la finale de 2018.Lyon démarre sans Ada Hegerbeg ni Griedge Mbock, et avec une Amel Majri un cran plus haut qu'en quarts face au Bayern. C'est après une dizaine de minutes que les Fenottes se met en marche, l'occasion pour Nikita Parris de surgir devant Irene Paredes sas réussir à accrocher le cadre (12). Les Franciliennes, dangereuses mais désordonnées, jouent la tête dans le guidon et s'empalent souvent sur l'arrière-garde rhodanienne. Au fil de la première période, Paris est acculé, fait des fautes, même si Sara