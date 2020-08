L'OL fait tomber Wolfsburg et reste au sommet de l'Europe

Malgré un relâchement coupable en début de seconde période, l'Olympique lyonnais n'a pas tremblé et s'impose (1-3) face à des Louves trop tendres pour espérer tenir tête à la meilleure équipe du monde, désormais égale du Real Madrid masculin avec cinq C1 remportées consécutivement.

Wolfsburg 1-3 Lyon

Rudi Garcia estime que l'OL est " remis sur la carte de l'Europe "

Le Sommer revancharde, Cascarino surnage

" Cette phrase, Rudi Garcia ne l'aurait jamais prononcée s'il entraînait les féminines de l'OL. Et pour cause, en s'imposant face à un Wolfsburg jamais vraiment inquiétant, les Fenottes ont remporté la septième Ligue des champions de leur histoire et prouvé qu'elles restent la meilleure équipe du monde. Tout simplement.Pour cette deuxième finale franco-allemande de la saison, les Lyonnaises débarquent dans la peau des favorites, malgré une demi-finale remportée aux forceps face au PSG (0-1) et lors de laquelle Nikita Parris a écopé de deux cartons jaune. En lieu et place de l'internationale anglaise, Jean-Luc Vasseur a donc aligné Eugénie Le Sommer seule à la pointe de son habituel 4-2-3-1. Remplaçante depuis le début de ce Final 8, la Française saisit parfaitement sa chance et maltraite la défense de Louves qui jouent la plupart du temps à onze dans leur moitié de terrain et ne parviennent à décocher que trois frappes (aucune cadrée) lors du premier acte. En face, Sakina Karchaoui fait le job côté gauche et se montre à la hauteur de sa toute première finale de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com