L'OL et Nîmes se neutralisent par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de but ni de vainqueur vendredi soir au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et Nîmes lors du match d'ouverture de la 4ème journée de Ligue 1 (0-0). Dominateurs avec plus de 70% de possession, les hommes de Rudi Garcia n'ont jamais su trouver la brèche dans la défense des Crocos. Plus agressifs en seconde période, les Gones ont bien cru débloquer la rencontre mais le but de Moussa Dembélé a été refusé. L'OL n'a plus gagné depuis 3 rencontres en championnat (1 défaite, 2 nuls) et n'a inscrit qu'un seul but sur ces 3 matches. De son côté, l'équipe de Jérôme Arpinon obtient un point précieux sur la pelouse d'un prétendant à l'Europe et met fin à une série de deux défaites consécutives.

