L'OL entame sa saison par une glissade à Strasbourg

12 Lebo MOTHIBA (rcsa) - 17 Jean Ricner BELLEGARDE (rcsa) during the Ligue 1 Uber Eats match between Racing Club de Strasbourg and Olympique Lyonnais at Stade de la Meinau on August 13, 2023 in Strasbourg, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Inefficace malgré son emprise, Lyon a sombré en Alsace et s'est réveillé trop tard, pour son entame de la saison. Le Racing, vainqueur 2-1, réussit le premier match de sa nouvelle vie.

Strasbourg 2-1 OL

Buts : Bellegarde (63 e ) et Mothiba (75 e ) pour le Racing // Tagliafico (88 e ) pour l’OL

Le Racing Club de Strasbourg a changé. C’est désormais celui de BlueCo, des chèques à huit chiffres, de Patrick Vieira. Mais il n’a pas perdu sa recette : la chaleur de la Meinau et la la niaque de cette équipe sont toujours là, Matz Sels, Thomas Delaine, Sanjin Prcić ou Jean-Ricner Bellegarde aussi. Ce dimanche soir, ce dernier a d’ailleurs coulé l’Olympique lyonnais presque à lui tout seul en seconde période, avec un but malin sur coup franc (1-0, 63 e ) et un autre prémâché pour Lebo Mothiba (2-0, 75 e ) . Sans Anthony Lopes, Dejan Lovren (blessés) ni Castello Lukeba (désormais joueur du RB Leipzig), et avec le nouveau venu Clinton Mata qui n’a pas tenu plus de 21 minutes, le septuple champion de France paume déjà, comme la préparation estivale de l’équipe et le climat dans le Rhône pouvaient le laisser deviner.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com