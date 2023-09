L'OL enlève le Trophée des championnes au nez et à la barbe du PSG

Les Lyonnaises ont donné le coup d'envoi de la saison 2023-2024 en remportant le Trophée des championnes devant 5283 spectateurs, au stade de l'Aube (2-0). Dans la lignée de l'exercice écoulé, le PSG a manqué de constance et d'imagination dans les 30 derniers mètres pour pouvoir rivaliser.

Olympique lyonnais 2-0 Paris Saint-Germain

Buts : Dumornay (35 e ), Le Sommer (67 e )

Et un, et deux, et trois trophées ! Après la D1 Arkéma et la Coupe de France, l’OL a bouclé la boucle en remportant son troisième titre national depuis le début de l’année. Au détriment du PSG, encore (2-0). En l’absence de Delphine Cascarino ( out pour un bon moment) ou d’Ada Hegerberg (préservée après avoir ressenti une petite gêne), Melchie Dumornay a fait la pluie et le beau temps sur le front de l’attaque lyonnaise. Tantôt déroutante tantôt frustrante, la recrue haïtienne a inscrit son premier but chez les Gones d’une tête imparable. Eugénie Le Sommer a fait le break en deuxième période, et les Fenottes confirment leurs bonnes habitudes à l’heure du Trophée des championnes : elles ont remporté toutes les éditions de la compétition (2019, 2022, 2023).…

Par Quentin Ballue, au stade de l'Aube pour SOFOOT.com