L'OL écarte le LOSC au bout des tirs au but

Bousculés dans le jeu en première période par un bon LOSC, les Lyonnais sont ensuite revenus sans totalement briller mais se sont faits rattraper dans le temps additionnel par un penalty de Loïc Rémy. Pas de problème, les hommes de Garcia ont finalement forcé le destin au bout d'une séance de tirs au but. L'OL se qualifie pour la sixième finale de Coupe de la Ligue de son histoire.

Le coup de Renato, le miracle Dembélé

Pour l'histoire et pour Richard Cocciante, il fallait que ça se termine comme ça. Par un coup de soleil, un coup de chaud, un coup de je t'aime lancé à la gueule de la Coupe de la Ligue, qui vit cette saison ses dernières heures. Ce Lyon-Lille aura offert un peu de tout : du déchet technique, du suspense, un scénario un poil dingue et donc, au bout, une séance de tirs au but angoissante, remportée par un OL qui n'aura pas tout maîtrisé mardi soir mais qui sort vainqueur d'un duel âpre. Pourtant, rien n'a été rose.Une image et une seule : celle d'un Rudi Garcia paniqué dans son trench, s'agitant comme un contrôleur aérien dans sa zone technique et convoquant une réunion express auprès de ses adjoints, Claude Fichaux et Gérald Baticle. Bouffé dans les duels et gêné à la relance par un LOSC parfaitement coordonné dans son pressing, l'OL du Patrick Swayze de Nemours ne sait pas vraiment où il va et a déjà perdu, en trente minutes à peine, ses micro-certitudes glanées lors d'un début d'année 2020 parfait (quatre victoires en quatre matchs disputés, seize buts marqués). Alors, Garcia hurle : ""