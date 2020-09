L'OL doit déballer son Paquetá

Annoncé à l'OL pour près de 20 millions d'euros, Lucas Paquetá devrait se voir octroyer une deuxième chance de véritablement lancer sa carrière en Europe. Car après des débuts explosifs lors de son arrivée à Milan, il est peu à peu retourné dans l'ombre pour ne plus en sortir. Jusqu'à quitter les Rossoneri, moins de deux ans après avoir posé ses bagages sur le Vieux Continent. Paquetá à l'OL, en voilà un beau pari.

La Paquetà (grise) mine

Ce n'est un secret pour personne : Juninho aime bien ses compatriotes. Sauf peut-être Jair Bolsonaro. Et après Thiago Mendes, Jean Lucas et surtout Bruno Guimarães, attiré au nez et à la barbe de l'Atlético de Madrid, le directeur sportif de l'OL continue de transformer son milieu de terrain en un refuge pour jeunes talents brésiliens. Sa dernière trouvaille ? Sur le papier, elle est séduisante : Lucas Paquetá, 23 ans, milieu de terrain polyvalent au caractère offensif recruté pour près de 38 millions d'euros par l'AC Milan en janvier 2019. Le genre de pari qui en vaut la peine, malgré les risques.Lorsqu'il débarque en Europe au cœur du mois de janvier, le nouveau numéro 39 du Milan ne le sait pas encore, mais il est l'un des derniers "gros" coups réalisés par Leonardo au Milan en qualité de directeur sportif. Avec un petit but et seulement trois passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues, Paquetá a déçu. D'abord, parce qu'il est l'un des symboles de la folie des grandeurs qu'a eu Leo au Milan, dans un club pourtant dans l'œil du gendarme financier européen : que ce soit le prêt payant de Gonzalo Higuaín (18 millions d'euros), l'arrivée de Mattia Caldara déjà reparti à l'Atalanta (35M), celle de Pi?tek désormais au Hertha Berlin (38M) ou encore une autre décevante de Samu Castillejo (21M), le directeur sportif brésilien n'a pas brillé par sa clairvoyance, loin de là.Ensuite, et c'est peut-être là le plus important, parce que Lucas Paquetá n'a pas réussi à séduire toutes les têtes pensantes qui se sont succédé sur le banc milanais. Hormis Gennaro Gattuso, qui le titularisait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com