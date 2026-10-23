L’OL déplore le traitement de la police allemande à l’égard de ses supporters

Sacrée mésaventures pour les supporters lyonnais. Il n’était pas bon d’être un Gone jeudi soir en Allemagne, après la lourde défaite de l’OL face à Hoffenheim (3-0). Certains des 600 supporters attendus à Rhein-Neckar Arena n’ont pas pu assister rencontre, retenus à la frontière par la police allemande .

L’OL a publié un communiqué ce vendredi dans lequel le club rhodanien exprime son mécontentement face au traitement infligé à certains de ses fans , sans véritable explication. « Plusieurs supporters de l’Olympique lyonnais ont été retenus par la police fédérale allemande à la frontière, sans explication à date, les empêchant d’assister au match. Le club accompagnera ses supporters pour faire valoir leurs droits de se déplacer pour soutenir leur équipe » , a chargé le club rhodanien, interpellant par la même occasion l’UEFa.…

MB pour SOFOOT.com