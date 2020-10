L'OL contient Strasbourg

Mené de trois pions en première période, Strasbourg a relevé la tête mais subit finalement une nouvelle défaite (2-3) dans une partie un peu folle au cours de laquelle Habib Diallo et Tino Kadewere ont ouvert leur compteur sous leurs nouvelles couleurs, Karl Toko-Ekambi signant lui un doublé. L'OL retrouve le goût des trois points après cinq rencontres sans victoire.

Strasbourg 2-3 Lyon

Près de huit semaines que l'OL faisait du surplace dans le ventre mou du championnat et broyait du noir. Cinq parties à mordre la poussière, à se montrer muet et à vivre dans l'incertitude au niveau comptable et mercato. Et si c'était l'heure des éclaircies ? La fenêtre des transferts s'est bouclée sans que Memphis Depay et Houssem Aouar n'aient quitté la capitale des Gaules, la trêve internationale est passée et ça y est, l'équipe de Rudi Garcia se remet à gagner. Même quand elle va chercher deux fois le cuir au fond des ficelles, oui.Profitant de la bonne entame du Racing, Ludovic Ajorque se règle en envoyant une chiche en tribune (3), mais c'est bien l'OL qui dégaine rapidement : après une première frayeur par un Depay finalement signalé hors-jeu, Tino Kadewere (aligné à droite) profite d'un lancement de Memphis Depay, d'une mauvaise gestion du hors-jeu de Lionel Carole et d'un Bingourou Kamara faiblard pour planter une première banderille dans l'élite. Jouant avec le feu, l'arrière-garde alsacienne est proche de se faire punir par Lucas Paquetá qui, pour sa (bonne) première avec l'OL, humilie Kamara avant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com