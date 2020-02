Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OL concède le match nul à domicile contre Strasbourg Reuters • 16/02/2020 à 17:24









L'OL concède le match nul à domicile contre Strasbourg par Hugo Chalmin (iDalgo) Décidément, l'Olympique Lyonnais continue de décevoir à la maison. À l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, Lyon a fait match nul 1-1 au Groupama Stadium face à Strasbourg. Après sa qualification contre Marseille pour les demi-finales de Coupe de France, le club rhodanien avait à coeur de prendre les trois points à domicile cet après-midi. Chose que l'OL n'a réussi à faire qu'à quatre reprises cette saison. Alors que Rafael est sorti sur blessure au bout de cinq minutes de jeu, les hommes de Rudi Garcia parviennent à ouvrir le score par l'intermédiaire de Traoré à la 22e minute. Strasbourg égalise juste avant la pause grâce à un but de Zohi. Au retour des vestiaires, les deux formations peinent à mettre du rythme et Lyon a l'opportunité de prendre l'avantage à l'heure de jeu avec Cornet. À son tour, le RCS peut passer devant avec une frappe de Lala qui termine sur le poteau. Tout comme Liénart dans les arrêts de jeu. Un nul qui fait les affaires des Alsaciens, toujours à la 7e place du classement.

