L’OL annonce la fin de son équipe eSport

Les aventuriers ont décidé de vous éliminer.

L’OL et LDLC OL, c’est fini. Le partenariat entre le club lyonnais et sa cellule eSport prend fin dès ce mercredi comme le confirme le communiqué de l’entreprise spécialisée dans le high-tech et l’informatique : « Le Groupe LDLC et l’OL Groupe ont décidé par anticipation, de mettre un terme à leur partenariat LDLC OL à compter de fin juillet 2023. La fin de ce partenariat marquera également pour LDLC Event son retrait de la scène du esport et de ses activités opérationnelles sur ce secteur » . Le contrat était effectif jusqu’au 31 juillet prochain.…

TJ pour SOFOOT.com