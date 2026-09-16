L'OL affiche une compo inédite pour la première fois depuis quinze ans

Et ça leur réussit (pour l’instant). Actuellement devant face aux Belges d’Anderlecht à la pause (0-2), l’OL affiche un visage totalement inédit : aucun joueur du XI n’a été formé au club. En coupe d’Europe, ce n’était plus arrivé depuis 2011 , et un OL-Ajax en C1. Entretemps, au moins un pensionnaire de l’OL Académie avait débuté au coup d’envoi.

Mais ce mercredi, et un gros turnover de Paulo Fonseca avec la titularisation de nombreuses recrues récentes, cette stat’ en cours est tombée. Celle-ci image également la situation économique du club, où énormément de joueurs va et viennent ces dernières années, et notamment des recrues de dernière minute.…

TJ pour SOFOOT.com