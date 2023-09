L’OL a payé un influenceur sur les ordres de Jean-Michel Aulas

*Tutulututututu* On retourne à Lyon !

C’est bien connu : Jean-Michel Aulas vit une histoire d’amour avec Twitter, et le passage du réseau social sous le nom de X n’a rien changé à leur relation. L’ancien président de l’Olympique lyonnais aurait poussé le bouchon un peu loin en engageant David Barbet, un influenceur actif sur Twitter et qui collabore avec différents médias belges, afin de se dresser contre les « ennemis » du club, selon les informations du média Olympique et Lyonnais . Durant trois mois en 2022, David Barbet aurait été rémunéré par OL Groupe « pour définir la stratégie des contenus vidéos de l’OL, mais également assurer une veille sur Twitter sur tous les sujets concernant l’OL Groupe et Jean-Michel Aulas » .…

EL pour SOFOOT.com