information fournie par So Foot • 24/06/2023 à 20:56

L'OL à fond sur Christian Pulisic ?

Ça va parler anglais au Groupama Stadium.

Alors que le mercato lyonnais met du temps à se mettre en route, L’Équipe révèle ce samedi que l’OL aurait fait de Christian Pulisic sa priorité. Le joueur, qui a vécu un exercice compliqué à Chelsea et où il voit arriver en masse de nouveaux renforts offensifs, aurait déjà été contacté par le groupe Eagle Football, en charge du club français. Pour l’heure, l’attaquant n’aurait pas exprimé de quelconque réticence quant à l’idée d’arriver dans le Rhône et souhaiterait bel et bien quitter les Blues dès cet été.…

AL pour SOFOOT.com