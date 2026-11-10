L'OL a appelé Guardiola après le départ de Fonseca

Le fameux appel à un ami. Avant de recruter Carlos Vicens, les dirigeants de l’Olympique lyonnais, qui a vu Paulo Fonseca se faire la malle pour le Sporting Portugal, auraient passé un coup de fil à Pep Guardiola, selon l’AFP. Alors non, on vous arrête tout de suite, l’idée n’était pas d’attirer dans les filets l’ancien entraîneur de Manchester City, mais bien de lui demander son avis sur son ancien adjoint.

« Il m’a tenu un discours positif »

Présent dans le staff de l’Espagnol de 2021 à 2025, le nouvel entraîneur de l’OL était en charge des phases arrêtées chez les Citizens . En conférence de presse ce mardi, le directeur général des Gones, Michael Gerlinger, a partagé quelques mots de Guardiola à l’égard de Vicens : « Il m’a tenu un discours positif. Il m’a parlé de son état d’esprit. C’est une très bonne personne et il m’a conseillé d’avancer et de discuter avec Carlos. » …

TM pour SOFOOT.com