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L’OGC Nice pioche un joker à Rennes
information fournie par So Foot 17/09/2026 à 15:52
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L’OGC Nice pioche un joker à Rennes

L’OGC Nice pioche un joker à Rennes

Alidu Seidu est peut-être un fan de Stendhal après tout. Le défenseur ghanéen du Stade rennais poursuit son parcours teinté de rouge et de noir, puisque le joueur de 26 ans s’apprête à signer à l’OGC Nice en qualité de joker . Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un prêt sans option d’achat selon les informations de Ouest-France . L’ancien du Clermont Foot n’entrait pas dans les plans de Franck Haise et a disputé deux saisons complètes sous le maillot du club breton dont la première aura été marquée par une rupture du ligament croisé du genou gauche en novembre 2024.

Dépanner une défense décimée

Fort de ses expériences au Clermont Foot puis au Stade rennais donc, Alidu Seidu vient renforcer une défense notamment privée d’Antoine Mendy, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche le 5 septembre dernier face au Mans (1-1). L’international canadien Moïse Bombito est également absent, lourdement touché au tibia. Seidu a donc la garantie d’obtenir davantage de minutes qu’en terres bretonnes au sein d’un club qui vit un début de saison difficile. Le Black Star a déjà expérimenté les haletantes courses au maintien de notre Ligue 1 sous le maillot de Clermont.…

MB pour SOFOOT.com

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