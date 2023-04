L’offre du Barça pour Lionel Messi se précise

Sacré rabais.

En fin de contrat au mois de juin prochain au Paris Saint-Germain et plus proche que jamais d’un retour au FC Barcelone, Lionel Messi et son entourage négocient actuellement les contours de ce come-back en Catalogne. Ainsi, Sport rapporte que le club espagnol proposerait un contrat de deux saisons (un an fixe et un autre en option selon l’envie du joueur) et un salaire estimé à 25 millions d’euros bruts annuels. Des émoluments quatre fois inférieurs à ceux touchés par l’Argentin avant son départ pour le PSG à l’été 2021. Cette information est d’ailleurs à mettre en lien avec les mots de Javier Tebas, président de la Ligue de football espagnole, prononcés lors de l’assemblée générale de la Liga ce mercredi, précisant que La Pulga ne pourrait revenir au Barça sans une réduction de la masse salariale du club.…

MLM pour SOFOOT.com