L'œuf mayo, emblème du zinc français, a son nouveau champion du monde

Un concurrent prépare un œuf mayonnaise lors de la 8e édition du Championnat du monde de l'œuf mayonnaise à Saint-Ouen, le 23 novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Le temps passe, les œufs durent" : fidèle à sa devise, le championnat du monde de l'œuf mayonnaise, entrée emblématique des bistrots, a couronné lundi, pour sa huitième édition, la version végétale d'Hugo Riboulet, gagnant de Top Chef 2023.

Le jeune chef, cofondateur du restaurant Groot La Tourte à Paris, a été sacré à l'issue de cette finale organisée entre 14 candidats venus de France et de Londres dans le tiers-lieu La Communale, à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

"J'ai une cuisine végétale et j'ai essayé de reproduire ça, de penser ça comme un plat étoilé", a-t-il déclaré après sa victoire.

Pour l'emporter, Hugo Riboulet a proposé une version au jaune d'œuf confit, relevée de grains d'épeautre soufflés pour la texture et posée sur une gelée de verjus, le jus acide des raisins cueillis encore verts.

"L'idée est de ne pas rajouter du gras sur le gras, et pas surenchérir dans la protéine animale", a-t-il expliqué à l'AFP.

La compétition, organisée par l'Association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise (ASOM), un lobby bistrotier créé dans les années 1980, a redonné à cette entrée ses lettres de noblesse ces dernières années.

L'univers de plus en plus étendu de ses fans se divise en deux camps.

Le chef français Hugo Riboulet du restaurant Groot La Tourte, après avoir remporté la 8ᵉ édition du Championnat du monde de l’œuf mayonnaise à Saint-Ouen, le 23 novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

D'un côté, les partisans de la tradition, avec "poivre, estragon, moutarde" et rien d'autre, comme Chris Hanot, chef au Pavyllon de Londres (groupe Alléno), dont l'œuf mayonnaise compte, assure-t-il, parmi les plats favoris du prince Harry.

De l'autre côté du comptoir, les aventuriers de la sophistication, qui l'associent à des coques, du fromage de tête, des fleurs comestibles, de la chicorée ou, très en vue chez les candidats, du poulet rôti, pour une assiette "mono-gallinacée".

"Ah tiens, on nous le sert dans les restes de sa mère", s'amuse ainsi le juré et journaliste Vincent Ferniot en voyant arriver une version au jus de poulet et pommes de terre croustillantes, condensé des "souvenirs du repas de famille du dimanche".

"Deviled Egg"

L'ambiance est potache, mais l'affaire sérieuse : un commissaire de justice, armé d'une fourchette, est chargé de certifier le palmarès. Car le titre peut changer la vie d'un restaurant.

Un concurrent prépare un œuf mayonnaise lors de la 8e édition du Championnat du monde de l'œuf mayonnaise à Saint-Ouen, le 23 novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Pour le gagnant, "c'est un carnet de réservation qui se remplit dès demain et un plat qu'il va servir des milliers de fois pendant des mois", reconnaît Mathieu Renucci, chef du bistrot Au Rêve, lauréat de la précédente édition avec une version sur lit de poireaux fondants.

Pourtant, l'œuf mayo n'a pas toujours eu cette popularité, après des décennies d'"œufs mal cuits, sur une mayonnaise industrielle, fade", déplore l'organisateur, Foulques de Penguilly.

La relance de l'association en 2018, et par ricochet celle de l'entrée, est l'œuvre d'un quatuor composé du petit-fils du fondateur, l'avocat Vincent Brenot, du journaliste Gwilherm de Cerval, de Pierre-Yves Chupin, président des Éditions Lebey, et de Sébastien Mayol.

L'ASOM, qui revendique 5.000 adhérents en France et à l'étranger, en a invité 800 à une dégustation lundi soir.

Pas plus de 10 euros

Le plat est apparu ces dernières années sur des cartes à la mode à New York, en Californie ou à Tokyo.

A Londres, il est porté par la vague rétro, notamment par Bistro Freddie. Mais attention à ne pas le confondre avec l'œuf mimosa, ni avec son cousin anglo-saxon, le "deviled egg", dont le jaune est écrasé dans la mayonnaise puis remis dans son écrin de blanc.

Une concurrente prépare un œuf mayonnaise lors de la 8e édition du Championnat du monde de l'œuf mayonnaise à Saint-Ouen, le 23 novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Il y a un aspect traditionnel, terroir, qualité produit, mais aussi une émotion. Je cherche une madeleine de Proust, mais aussi une lecture contemporaine, probablement dans l'assaisonnement", décrypte le chef David Bizet (Péninsula Paris), président du jury lundi.

Pour la cuisson, les 8 minutes et 40 secondes - réputées parfaites - ont servi de standard, même si certains ont assumé une sous-cuisson.

Côté prix, l'ensemble des candidats interrogés par l'AFP appellent à se méfier d'une entrée vendue plus de 10 euros. "Ça reste vraiment l'un des plats les moins chers à préparer", souligne Hervé Ferrec de l'équipe parisienne du bistrot Chez Léo.