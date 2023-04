L’Odyssée lisboète de Vlachodimos

Les vents de la mer Egée menèrent Ulysse d’île en île pendant près de dix ans. Le mal-nommé Odysseas Vlachodimos, lui, s’accroche solidement à un rocher lisboète depuis cinq ans, sans qu’aucun vent fort ne cherche réellement à l’en éloigner, malgré des performances souvent contestables.

Souffrant d’un grand vide laissé dans ses buts depuis le départ d’Ederson à Manchester City un an plus tôt, Benfica recrute à l’été 2018 un gardien inconnu du grand public. Il porte le nom d’Odysseas Vlachodimos, est né et a été formé à Stuttgart et joue au Panathinaïkós, au pays de ses parents. Cinq ans plus tard, le gardien grec cumule près de 220 apparitions avec le club lisboète, faisant de lui le gardien de but le plus représenté au club sur le siècle actuel. Un constat saisissant qui contraste avec l’avis de nombreux observateurs et supporters du SLB, jugeant que le n°99 des Aigles n’est pas à la hauteur du club qu’il représente.

Une tragédie grecque dans les buts benfiquistas ?

Il y a quelques jours, l’ancien pensionnaire des buts benfiquistas Artur Moraes critiquait directement celui que l’on appelle aussi bien par son nom que par son prénom. « Pour quelqu’un qui est à Benfica depuis cinq ans, Vlachodimos devrait être meilleur, confiait-il à SportTV+. Il doit apporter bien plus de présence » . S’ils émanent d’un joueur qui ne fit jamais l’unanimité non plus, ces propos résonnent avec des critiques qui se font de plus en plus pressantes autour du gardien grec. Ses relances souvent approximatives et son jeu au pied sont régulièrement pointés du doigt. Des lacunes d’autant plus mises en évidence lorsque le gardien d’en face, lors de la double confrontation européenne en cours face à l’Inter, se nomme André Onana. Sur les ballons en profondeur, les sorties rarement bien calculées et trop tardives d’Odysseas ont souvent été préoccupantes, bien qu’il ait progressé sur cet axe de jeu ces derniers mois. Enfin, c’est surtout sa faiblesse dans le jeu aérien qui est mise en exergue. Comme Ulysse face à Charybde et Scylla, Odysseas sort rarement vainqueur de ses joutes aériennes face aux attaquants qu’il affronte. Côté statistique là encore, Odysseas Vlachodimos ne convainc pas. Les buts encaissés prévus – calculés sur la base des Expected Goals subis – ne le mettent pas à l’honneur en championnat, avec un résultat négatif (-0,4). En d’autres termes, il n’a pas aidé son équipe à éviter le moin

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com