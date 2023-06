L'OCDE relève sa prévision de croissance mondiale mais alerte sur les risques

L'OCDE a relevé mercredi sa prévision de croissance mondiale pour 2023, mais l'accalmie sur le front de l'inflation et le redémarrage de l'économie chinoise n'empêchent pas l'économie mondiale de faire face à une "longue route" avant une reprise durable, prévient-elle.

La croissance mondiale est attendue cette année à 2,7% par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), soit un léger mieux par rapport aux 2,6% envisagés lors de ses précédentes prévisions, en mars.

A 2,9% en revanche, la croissance mondiale anticipée pour 2024 reste inchangée, selon le rapport de l'institution internationale publié mercredi, à l'occasion d'une réunion ministérielle annuelle organisée au siège parisien de l'OCDE.

"L'économie mondiale prend un tournant", a commenté Clare Lombardelli, fraîchement nommée cheffe économiste de l'institution, en préambule du rapport.

L'économie profite d'une accalmie de l'inflation, qui avait explosé l'an dernier en raison de la flambée des prix de l'énergie et des produits alimentaires provoquée par la guerre en Ukraine.

Le redémarrage récent de l'économie chinoise, après sa politique draconienne de zéro-Covid, apporte aussi de l'oxygène à l'économie mondiale, souligne l'OCDE. La croissance chinoise est attendue cette année à 5,4%, soit une hausse de 0,1 point par rapport aux prévisions de mars, et à 5,1% l'an prochain (+0,2 point).

Malgré ces signes positifs, l'économie mondiale "fait face à une longue route à parcourir avant d'atteindre une croissance forte et durable", a tempéré la Britannique Clare Lombardelli, qui a pris ses fonctions à l'OCDE près d'un an après le départ de Laurence Boone au gouvernement français.

Parmi les défis évoqués figure la persistance de l'inflation hors énergie et aliments qui "demeure obstinément élevée" et qui impose aux banques centrales de "maintenir des politiques monétaires restrictives jusqu'à ce qu'il y ait des signes clairs" d'apaisement, relève Mme Lombardelli.

Or des taux d'intérêts élevés empêchent l'économie mondiale de croître plus franchement, en réduisant la distribution de crédits et en encourageant l'épargne plutôt que la consommation.

Et, en renchérissant les coûts des emprunts, les hausses de taux d'intérêt pèsent aussi fortement sur les finances publiques des Etats qui ont été largement dégradées par les dernières crises internationales.

"Presque tous les pays ont des déficits et un endettement plus élevés qu'avant la pandémie, et beaucoup sont confrontés à des pressions croissantes sur les dépenses publiques liées au vieillissement des populations, à la transition climatique et au fardeau du coût de la dette", relève l'OCDE dans son rapport qui encourage les Etats à cibler davantage leurs mesures de soutiens budgétaires.