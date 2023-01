L'OCDE nomme la britannique Clare Lombardelli au poste de cheffe économiste

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé vendredi la nomination de la Britannique Clare Lombardelli au poste de cheffe économiste, celle-ci devant prendre ses fonctions près d'un an après le départ de la française Laurence Boone.

"Elle est une dirigeante en politique économique très respectée et rejoint l'OCDE avec 20 ans d'expérience dans l'analyse économique et l'élaboration des politiques au Royaume-Uni", a écrit l'organisation internationale, regroupant 38 pays développés, dans un communiqué.

Ayant débuté sa carrière comme économiste à la Banque d'Angleterre en tant que spécialiste de la politique monétaire et des marchés financiers, Clare Lombardelli a rejoint ensuite le Trésor britannique en devenant directrice adjointe de la politique du marché du travail de 2007 à 2010, secrétaire particulière principale du Chancelier de l'Echiquier de 2012 à 2015 et directrice de la stratégie, de la planification et du budget de 2015 à 2018.

L'économiste, diplômée de la London School of Economics et de l'université d'Oxford a aussi travaillé au 10 Downing Street et a été conseillère au sein du Fonds monétaire international, a indiqué l'OCDE qui précise qu'elle enseigne au Kings's College de Londres.

"Clare dirigera l'analyse économique et les conseils stratégiques de l'OCDE pour aider les membres à optimiser la force et la qualité du développement économique et de la croissance", poursuit l'institution basée à Paris qui publie régulièrement des prévisions internationales.

Le mandat de Clare Lombardelli débutera le 2 mai, soit dix mois après le départ de la française Laurence Boone qui avait quitté son poste pour devenir secrétaire d'Etat chargée de l'Europe au sein du gouvernement français, l'intérim étant assuré par Alvaro Pereira.

L'OCDE a par ailleurs annoncé vendredi la nomination de Manal Corwin au poste de directrice du centre de l'OCDE pour la politique fiscale et l'administration, en remplacement de Pascal Saint-Amans. Le Français était connu pour avoir obtenu de longue lutte, avec l'assentiment de 137 pays, un accord historique sur la fiscalité des multinationales fin 2021.