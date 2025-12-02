L'OCDE maintient sa prévision de croissance mondiale à 3,2% pour 2025

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a maintenu mardi sa prévision de croissance pour l'économie mondiale en 2025, qui a connu une résilience "surprenante" face aux incertitudes géopolitiques et commerciales.

Dans ses dernières prévisions actualisées, l'OCDE a gardé inchangée sa prévision précédente d'une augmentation de 3,2% du produit intérieur brut (PIB) mondial cette année.

La prévision de croissance mondiale pour 2026 reste aussi inchangée, à 2,9%. Pour 2027, l'OCDE prévoit une croissance de 3,1%.

"Les effets, sur la production et les échanges de biens, de l’anticipation d'une hausse des droits de douane ont joué un rôle moteur en début d’année", pointe l'OCDE.

L'assouplissement des conditions financières, l'orientation expansionniste des politiques macroéconomiques ainsi que la forte demande de nouveaux investissements liés à l'intelligence artificielle (IA) dans certains pays, en particulier aux États-Unis, ont aussi soutenu l'activité économique face à la hausse des droits de douane et des obstacles commerciaux, ajoute l'organisme.

La prévision de croissance pour les Etats-Unis a été relevée à 2,0%, contre 1,8% prévu auparavant pour 2025, et à 1,7% pour 2026 contre +1,5% précédemment. Pour 2027, le PIB américain est attendu en hausse de 1,9%.

En zone euro, l'OCDE prévoit cette année une croissance de 1,3%, contre 1,2% auparavant, et de 1,2% (contre +1% précédemment) en 2026. Pour 2027, le PIB de la zone euro est attendu en hausse de 1,4%.

En dépit des nouvelles secousses politiques en France, la prévision de croissance pour l'Hexagone a été relevée à 0,8% pour 2025 (contre +0,6% auparavant) et à 1% pour 2026 (contre +0,9%). Pour 2027, le PIB français est attendu en hausse de 1%.

"En supposant qu'un nouveau budget soit adopté d'ici la fin de 2025, l'atténuation de l'incertitude améliorera les perspectives de croissance en 2026 et 2027", estime l'OCDE.

L'Allemagne ne devrait connaître qu'une légère croissance de 0,3% cette année (prévision inchangée). Pour 2026, le rebond attendu a été revu à 1% contre 1,1% précédemment. L'OCDE table sur une croissance de 1,5% en 2027.

La prévision de croissance pour la Chine en 2025 a été relevée à 5%, contre 4,9% auparavant. La croissance chinoise est attendue à 4,4% (prévision inchangée) pour 2026 et à 4,3% en 2027.

"Dans un contexte de persistance de l’incertitude entourant l'action des pouvoirs publics, les deux sujets de préoccupation majeurs sont la possibilité de nouveaux relèvements des taux tarifaires bilatéraux sur les importations de marchandises et une éventuelle généralisation des restrictions à l’exportation de produits critiques", prévient l'OCDE.

"De telles mesures pourraient accentuer encore les tensions internationales et l’incertitude liée aux politiques commerciales, ce qui aurait des conséquences pour un large éventail de pays et de secteurs."

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)