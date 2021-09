L'OCDE épingle la France sur le salaire des enseignants

Les salaires des enseignants ayant 15 ans d'expérience ont progressé de seulement de 1% en 10 ans en France.

(illustration) ( POOL / DANIEL COLE )

Les salaires des enseignants français en milieu de carrière sont nettement inférieurs à la moyenne des 38 pays de l'OCDE, pointe jeudi 16 septembre le rapport annuel "Regards sur l'éducation".

Les salaires des enseignants ayant 15 ans d'expérience ont stagné ou augmenté seulement de 1% entre 2010 et 2020 dans l'élémentaire et le secondaire, contre une hausse de 6 à 7% en moyenne dans les pays de l'OCDE, détaille ce rapport de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, qui regroupe une quarantaine de pays développés. Un rattrapage s'est cependant effectué à partir de 2015, avec une augmentation de 4 points de pourcentage du salaire statutaire sur la période 2015-2020, faisant suite à une baisse de 3 ou 4 points selon les niveaux entre 2010 et 2015.

"Il y a une légère progression, mais les écarts demeurent toujours importants par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE (...) Donc c'est un élément de réflexion", a expliqué Eric Charbonnier, expert éducation à l'OCDE, lors d'une conférence de presse.

15% inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE

L'OCDE indique que la progression salariale est lente en début de carrière et que les enseignants en milieu de carrière sont "particulièrement désavantagés" . À la rentrée 2019, le salaire des enseignants de l'élémentaire et du secondaire en France après 10 ou 15 ans d'ancienneté était ainsi au moins 15% inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE.

L'écart se réduit cependant en fin de parcours , puisque les salaires français en fin de carrière sont 76% plus élevés qu'au début, contre 66% pour la moyenne de l'OCDE.

Pour Éric Charbonnier, au-delà de la question salariale, il faut aussi "avoir une réflexion globale sur le métier d'enseignant", car "le bien-être des enseignants est aussi un élément important".

L'OCDE souligne par ailleurs la nécessité de s'attaquer aux inégalités persistantes dans le système éducatif français , aggravées par la pandémie de Covid-19.

"La pandémie a mis en évidence l'importance de l'équité en éducation, qui manquait déjà dans ce domaine", a indiqué le secrétaire général de l'OCDE Mathias Cormann, tout en saluant "la performance de la France, qui est parvenue à limiter au maximum les interruptions de l'enseignement en présentiel".