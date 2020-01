« L'Occident cède au chantage d'Erdogan »

Il y a trois ans et demi, dans le chaos de l'après-coup d'État manqué, le président turc Recep Tayyip Erdogan portait un coup dévastateur à l'opposition démocratique de son pays. En novembre 2016, avec une dizaine d'autres élus, le coprésident du parti prokurde HDP Selahattin Demirtas était jeté en prison.Malgré les protestations de ses soutiens en Turquie et dans le monde et les demandes de libération de la Cour européenne des droits de l'homme, l'avocat droit-de-l'hommiste est maintenu en prison par le régime turc. Noyé sous un torrent d'enquêtes et d'accusations, il risque aujourd'hui 142 années de prison. Bien qu'affaibli physiquement, il semble ne rien avoir perdu de sa détermination. Pour Le Point, Selahattin Demirtas revient sur sa vie en prison, ses conditions d'incarcération, la « trahison de l'Occident », Erdogan, le futur du HDP ou encore le pouvoir de la littérature.Lire aussi Selahattin Demirtas : « La littérature doit insuffler courage et espoir »Le Point : Ces dernières semaines, des inquiétudes concernant votre état de santé sont apparues. Votre s?ur a même affirmé que l'on refusait de vous soigner. Qu'en est-il aujourd'hui, comment allez-vous ?Selahattin Demirtas : J'ai malheureusement été confronté à des problèmes de santé qui ne peuvent pas être traités en prison. Les conditions de vie difficiles en détention favorisent le développement de ma maladie et il est absolument impossible que l'état...