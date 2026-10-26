L'Observatoire du foot donne son Ballon d'or et il n'est pas Français

L'Observatoire du foot donne son Ballon d'or et il n'est pas Français

Le CIES a tranché. Comme chaque année, l’Observatoire du football CIES a révélé l’identité de son lauréat pour la récompense individuelle suprême et Lamine Yamal est l’heureux élu.

L’Observatoire s’appuie sur trois critères afin de désigner son lauréat : le niveau des nommés dans huit domaines de jeu précis, la qualité des matchs disputés et les résultats obtenus. À ce petit jeu, c’est donc l’international espagnol qui se dégage le plus. Fait étonnant, Désiré Doué et Pedri figurent dans le top 10 du CIES alors qu’ils n’ont même pas été nommés par France Football . …

MB pour SOFOOT.com