L'objectif de réallocation par le FMI de 100 milliards de dollars aux pays pauvres atteint

L'objectif de réallocation aux pays pauvres de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux (DTS), un avoir de réserve du Fonds monétaire international pouvant servir pour le développement et la transition climatique, a été atteint, a annoncé jeudi sa directrice générale, Kristalina Georgieva.

"La cible a été fixée à 100 milliards", a affirmé la dirigeante au cours du sommet international pour un nouveau pacte financier à Paris. "Nous atteignons l'objectif, nous avons les 100 milliards", a ajouté la dirigeante, au cours d'une table-ronde en présence du président français Emmanuel Macron et du président de la Banque mondiale Ajay Banga.

La communauté internationale s'est accordée en 2021 sur le principe d'une émission globale de DTS de 650 milliards de dollars, dont 33 milliards devaient revenir mécaniquement à l'Afrique, par le jeu des quotes-parts au sein de l'institution de Washington.

L'idée était toutefois d'aller plus loin et d'augmenter le montant alloué aux pays pauvres à 100 milliards, en réallouant une partie des DTS des pays riches. Cela a pris plus de temps que prévu.

La recyclage de ces droits de tirage fait partie d'une série d'engagements des pays riches envers les pays pauvres tardant à être mis en pratique, à l'image de l'annonce de la distribution de 100 milliards de dollars par an décidés lors d'une COP en 2009 afin de lutter contre les effets du changement climatique, toujours pas atteints.

Les retards dans l'accomplissement des engagements du Nord envers le Sud ont entraîné une crise de confiance, que les institutions financières internationales tentent de régler en promettant des réformes internes visant à davantage soutenir la pauvreté et le changement climatique au sein des pays pauvres.