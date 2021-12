L'objectif de 70% de vaccinés dans le monde mi-2022 pourrait ne pas être atteint, selon la Banque mondiale

Des personnes attendent pour se faire vacciner contre le Covid-19 à Nairobi, le 16 décembre 2021 au Kenya ( AFP / Simon MAINA )

L'objectif de vacciner 70% de la population mondiale contre le Covid-19 d'ici le milieu de l'année prochaine pourrait ne pas être atteint, a indiqué jeudi une responsable de la Banque mondiale.

"A ce stade, il n'est pas évident que cet objectif sera atteint", a déclaré Mamta Murthi, vice-présidente du développement humain à la Banque mondiale, interrogée lors d'une conférence de presse virtuelle.

"Bien sûr, l'achat et le déploiement de vaccins pourraient s'accélérer d'ici le milieu de l'année prochaine", a-t-elle ajouté.

Actuellement, un peu moins de la moitié de la population mondiale (44,95%) est vaccinée, selon les données compilées et publiées par les organisations internationales.

Mais les inégalités sont grandes, avec 67,45% de vaccinés dans les pays riches, contre seulement 4,36% dans les pays pauvres, notamment en Afrique.

La barre des 70% est considérée comme essentielle pour contrôler la pandémie. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment déploré que ce seuil pourrait, en Afrique, n'être atteint qu'en 2024, au rythme actuel des vaccinations.

La Banque mondiale consacre actuellement 20 milliards de dollars à aider les pays en développement à financer l'achat de vaccins et à renforcer leurs systèmes de santé, après une première enveloppe de 10 milliards, qui avait été déployée au tout début de la pandémie, a rappelé la vice-présidente de l'institution.

Il y a "environ 100 millions de doses de vaccins qui ont été livrées grâce au financement de la Banque mondiale", a précisé Mme Murthi, et "environ 300 millions de doses (supplémentaires) de vaccins (...) sont sous contrat" actuellement.

Elle a également évoqué la réticente vaccinale dans les pays en voie de développement: "l'hésitation vaccinale existe. Nous ne devons pas la sous-estimer".

"Mais cela peut être résolu, et de nombreux pays le font", a-t-elle ajouté, "et cela ne devrait pas être utilisé comme une raison de ne pas accélérer la fourniture de vaccins et (...) un accès équitable aux vaccins".

