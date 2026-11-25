Ski alpin - Slalom géant féminin, 2e manche

par Sara Rossi

MILAN, 25 novembre (Reuters) - La skieuse ‌alpine italienne Federica Brignone, double championne olympique, a annoncé mercredi sa retraite, en ​raison d'une blessure qui l'empêche de continuer à concourir au plus haut niveau.

Federica Brignone a remporté l'or olympique en super-G et en slalom géant à domicile, lors ​des Jeux de Milan-Cortina en février, à peine dix mois après avoir subi de multiples fractures aux ​jambes et une rupture du ligament croisé ⁠antérieur à la suite d'une chute lors des championnats d'Italie.

Âgée de 36 ‌ans, celle que l'on surnomme "la Tigre" ("la Tigresse" en italien) avait fait son retour sur les pistes mardi pour la première fois ​depuis une opération réalisée ‌en août pour retirer une plaque et des vis qui ⁠avaient été implantés dans son genou gauche l'année dernière.

"Après ces deux jours sur la neige, j’ai réalisé que ma jambe n’était pas encore complètement rétablie et ⁠que je souffrais encore ‌trop. C’est pourquoi j’ai décidé de mettre un terme à ⁠ma carrière sportive", a-t-elle dit dans une vidéo diffusée par la Fédération italienne ‌des sports d’hiver.

Qualifiant sa retraite de "décision difficile", la skieuse la ⁠plus titrée de l'histoire du pays a déclaré vouloir "franchir la ⁠porte de départ une ‌dernière fois pour dire au revoir à ce monde" qu'elle aime.

"Je vous dirai ​où et quand. À bientôt", a-t-elle ajouté.

En ‌plus de ses medailles d'or olympiques décrochées cette année, Federica Brignone a obtenu le bronze sur le ​slalom géant lors de jeux de Pyoeongchang (Corée du Sud) en 2018 puis, aux jeux de Pékin de 2022, l'argent sur le slalom géant et ⁠le bronze sur le combiné alpin.

En Coupe du monde, elle a gagné 37 courses et elle fut la première Italienne à remporter le classement général de la compétition 2019-2020 (dont la saison avait légèrement écourtée en raison du COVID-19).

Elle décroche un deuxième gros globe de cristal lors de la saison 2024-2025.

(Rédigé par Sara Rossi; ​Version française Rihab Latrache)