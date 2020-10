L'Italie tenue en échec par les Pays-Bas

Lancée par une réalisation de Lorenzo Pellegrini, l'Italie n'a finalement pas pu faire mieux qu'un nul face aux Pays-Bas (1-1) ce mercredi soir à Bergame. Un résultat logique à l'issue d'un match plutôt rythmé, qui fait néanmoins perdre à la Nazionale son statut de leader du groupe 1.

Italie 1-1 Pays-Bas

Après son nul frustrant en Pologne (0-0) quelques jours plus tôt, l'Italie avait l'occasion de quasiment sortir les Pays-Bas de la course à la première place du groupe 1 de cette Ligue des Nations. Mais il n'en a rien été, la faute en partie aux coéquipiers de Hans Hateboer qui ont montré une force collective bien supérieure à celle des dernières sorties depuis la prise de fonction de Frank de Boer.Il faut attendre le quart d'heure de jeu à Bergame pour apercevoir une première étincelle. Celle provoquée par le duo Federico Chiesa - Nicolò Barella, côté droit, qui débouche par la suite sur un caviar du joueur de l'Inter pour Lorenzo Pellegrini qui ajuste sans trembler Jasper Cillessen. L'Italie est devant, et n'est même pas loin du break mais Ciro Immobile bute une première fois sur le portier de Valence quelques minutes plus tard (23). Pressés, lesne vont pas tarder à réagir de la meilleure manière possible. Avec un peu de réussite dans le coeur de la surface, Memphis Depay trouve Donny van de Beek qui nettoye la lunette de Gianluigi Donnarumma et égalise. Sous l'impulsion de Frenkie de Jong, les Pays-Bas gagnent en maîtrise au fil des minutes mais ne parviennent pas à cadrer de nouveau, à l'image de cette tête de Luuk de Jong pourtant en position idéale (36).Au retour des vestiaires, le rythme est toujours aussi soutenu et il faut un grand Donnarumma pour empêcher Depay de décrocher Lire la suite de l'article sur SoFoot.com