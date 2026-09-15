L'Italie, sur la piste du foot plaisir

Décriée pour son manque de spectacle par le passé, la Serie A semble à nouveau divertir les foules cette saison. Un retour en force permis par des changements de règles arbitrales corrélés à l'ambition d'équipes offensives.

Cagliari-Lecce. Pour un spectateur du foot lambda, ce match de Serie A se résumait à un duel entre la ville de Sardaigne et celle des Pouilles, deux régions plébiscitées par les vacanciers lorsque l’été pointe le bout de son nez. Des Turcs, réunis pour l’occasion, ont quant à eux défini ce Cagliari-Lecce du 7 septembre dernier comme le classico de l’ennui. Une erreur de jugement tant cette rencontre a, contre toute attente, été haletante. Les Sardes se sont certes imposés seulement 1-0, mais le match fut ô combien spectaculaire (30 tirs, 12 cadrés). Un scénario à des années-lumière de l’étiquette qui colle à peau de la Serie A depuis plusieurs années : un championnat vieillissant, sans ambition et surtout ennuyeux à mourir.

Plus de temps pour jouer

Décriée ces dernières années, la ligue italienne, diffusée au passage sur Dazn cette saison, reprend des couleurs pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le championnat s’est calé sur les règles d’arbitrage instaurées lors de la Coupe du monde 2026. Pêle-mêle : cinq secondes pour jouer une touche ou un six mètre, 10 secondes pour quitter le terrain quand on est remplacé, 1 minute hors du terrain après qu’un joueur blessé a reçu des soins… « L’objectif est d’éliminer, ou de réduire autant que possible, les pertes de temps qui nuisent au spectacle du jeu » , affirmait à l’époque le président de la commission des arbitres de la FIFA et de l’UEFA Pierluigi Collina. Quelques semaines après le Mondial, l’ancien arbitre italien propulsait cette dynamique dans son jardin, la Serie A. Conséquence de l’application de ces nouvelles règles : le temps de jeu effectif moyen des matchs de la première journée a été de 59 minutes et 14 secondes, contre 54 minutes et 42 secondes la saison dernière.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com