L'Italie s'impose face à la Macédoine du Nord et souffle un bon coup

La Nazionale avait de quoi avoir la peur au ventre ce vendredi soir, menacée de manquer le prochain Euro en cas de défaite face à la Macédoine du Nord. Tout s'est finalement plutôt bien passé pour l'Italie, qui a fini par épuiser son invité du soir grâce notamment à un grand Chiesa (5-2), et qui entrevoit désormais la qualification.

Italie 5-2 Macédoine du Nord

Buts : Darmian (17 e ), Chiesa (41 e et 45 e +2), Raspadori (81 e ) et El Shaarawy (90 e +5) pour l’Italie // Atasanov (52 e et 74 e ) pour la Macédoine du Nord

Un an et demi après le traumatisme de Palerme, un soir où la Macédoine du Nord avait éliminé l’Italie de la course au Mondial, les mêmes trouble-fêtes avaient la possibilité d’éliminer – ou presque – les mêmes victimes de leur chemin vers l’Euro. Il n’en a rien été, cette fois, puisque la Nazionale a fait le job, non sans mal, au Stadio Olimpico ce vendredi soir (5-2). Un nul face à l’Ukraine au prochain match suffit désormais à l’Italie pour valider sa qualification.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com