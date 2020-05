Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie remporte l'eEuro 2020 Reuters • 24/05/2020 à 20:51









par Matthieu Cointe (iDalgo) À la surprise générale, l'Italie a remporté l'eEuro 2020 sur le jeu Pro Evolution Soccer (PES). La Nazionale s'est imposée en finale contre la Serbie, trois manches à une. Les Bleus se sont de leur côté inclinés contre les champions dans le dernier carré. Walid "UsmaKabyle" Tebane et Lotfi Derradji avaient pourtant bien commencé l'aventure. Premiers de leur groupe et vainqueurs de la Croatie en quarts, les joueurs de l'AS Monaco et champions de l'eFootball Pro 2019 faisaient figure de favoris dans la compétition. L'aventure pour l'Équipe de France s'est malheureusement arrêtée en demi-finale, après avoir perdu les deux manches de la rencontre contre l'Italie, en prolongations puis aux tirs au but.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.