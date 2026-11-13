L'Italie qui bat la France à domicile, une première depuis très longtemps

Les Esposito n’étaient pas nés. Ahi ! Les Bleus se sont pris les pieds dans le tapis en Italie. Zinédine Zidane concède sa première défaite sur le banc des Bleus, et met fin à une sacrée malédiction historique. Comme l’a recensé Opta, il s’agit de la première défaite des Bleus sur le sol italien depuis… 1962. Depuis, six rencontres entre les Bleus et la Botte se sont écoulées en terre italienne, et aucune n’a été remportée par la Squadra azzurra . L’Italie devient par la même occasion la deuxième nation à infliger vingt défaites dans l’histoire de la France après la Belgique.

Un match « très important »

Roberto Mancini, lui, s’en est réjoui, au micro de la Une. « Ce n’était pas facile. Il ne faut pas oublier que la France est une des meilleures équipes du monde. » Avant de conclure : « C’était un match très important car nous sommes une jeune équipe, c’est très important. C’est le genre de match très important pour l’Italie, pour qu’elle retrouve son niveau qu’elle a dans l’histoire. » …

UL pour SOFOOT.com