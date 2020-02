L'Italie inquiète, mais déterminée face au coronavirus

« L'Italie se classe actuellement au premier rang des pays européens pour le nombre d'infections au coronavirus. » L'annonce samedi de Walter Ricciardi, membre du Conseil exécutif de l'OMS, est venue confirmer l'inquiétude qui traversait l'Italie ces dernières heures. En quelques jours, le nombre de contaminations ? jusque-là stabilisé à trois ? a littéralement explosé dans la Péninsule. Samedi soir, selon les derniers bilans, Rome comptabilisait 76 cas de patients contaminés à travers tout le territoire. Plus inquiétant encore, c'est également en Italie qu'ont été enregistrés vendredi et samedi les deux premiers décès d'Européens, victimes du virus.En première ligne de la propagation, les provinces du nord du pays, à l'instar de la Lombardie qui compte à elle seule 54 cas. L'attention des autorités sanitaires se concentre tout particulièrement sur la région de Codogno, au sud-est de Milan, où de nombreuses personnes positives au virus ont été diagnostiquées en peu de temps. C'est ici même que, samedi, on a appris le décès d'une femme de 76 ans, Giovanna Carminati, porteuse du Covid-19. « Vendredi matin quand on s'est levé, on ne savait encore rien », se rappelle Andrea, habitant de Codogno, « le Wuhan d'Italie », comme l'ont baptisé certains médias italiens. « Puis on a commencé à recevoir des nouvelles qui annonçaient un premier cas ici et il y a une forme de panique qui s'est emparée de la ville », poursuit...