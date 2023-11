L’Italie bute sur l’Ukraine, mais verra l’Euro 2024

Dominatrice, mais incapable de faire sauter le verrou ukrainien, l'Italie a joué avec les nerfs de ses supporters à Leverkusen (0-0). Peu importe puisque ce score nul et vierge permet à la Nazionale de se qualifier pour l'Euro 2024 en sautant par-dessus la case play-off. La Sbirna , elle, devra y passer en mars.

Ukraine 0-0 Italie

Le champion défendra sa ceinture. L’Italie avait l’interdiction de perdre à Leverkusen pour valider la deuxième place du groupe C, directement qualificative pour l’Euro. Elle a rempli sa mission contre l’Ukraine, qui jouait « à domicile » à la BayArena. À défaut de totalement convaincre et de faire le job offensivement, la Nazionale a su faire le dos rond lors des rares moments où la Sbirna a mis le pied sur l’accélérateur (0-0). Elle sera bel et bien à l’Euro en Allemagne l’été prochain et peut déjà se tourner vers le tirage au sort de la phase finale, programmé le 2 décembre à Hambourg.

Yellow submarine

La défense ukrainienne a vite essuyé les premiers centres italiens, venus de Federico Dimarco et Nicolò Zaniolo (2 e ). Viktor Tsygankov, lui, a directement testé Gigio Donnarumma, serein (5 e ). Le portier du PSG s’est montré tout aussi propre au sol sur la frappe déclenchée par Georgiy Sudakov (14 e ). Mykhaïlo Mudryk a aussi semé la zizanie sur son aile (12 e ), mais la menace a plutôt plané de l’autre côté du terrain. Federico Chiesa a envoyé sa reprise au-dessus du but à la suite d’une remise rusée de Zaniolo (6 e ). Anatoliy Trubin a détourné le tir de Barella à 25 mètres (16 e ) et sa défense a parfaitement pris le relais par la suite en contrant la quasi-totalité des tentatives italiennes, à l’image de celle de Giacomo Raspadori, mis en échec à l’entrée de la surface (18 e ). Le coup de casque de Giovanni Di Lorenzo a fini sa course sur le filet supérieur de la cage (20 e ). Le latéral a voulu remettre ça sur un corner de son alter ego Dimarco, mais sa tête piquée a échoué tout près du poteau (28 e ). En mode Zébulon, Chiesa est parvenu à dynamiter le milieu ukrainien pour adresser la passe parfaite dans l’intervalle vers Davide Frattesi, sauf que le joueur de l’Inter a buté sur le pied de Trubin (29 e ). Chiesa n’a pas ménagé sa peine, mais son centre a ensuite échappé à Raspadori, un chouïa trop court (32 e ). Malgré 65% de possession et d

Par Quentin Ballue, à la BayArena pour SOFOOT.com