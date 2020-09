L'Italie boulotte les Pays-Bas

Dominatrice et plus entreprenante, la Nazionale a grignoté les Pays-Bas, grâce à un pion aérien de Nicolò Barella (0-1). U

Pays-Bas 0-1 Italie

L'Italie en appétit

Patates oranges

Hans Hateboer est sorti en tirant la langue. Martyrisé par Spinazzola et Insigne, le piston droit de l'Atalanta a passé une soirée du genre douloureuse, qui s'est achevée avec son remplacement à la 70e minute de jeu. Et si ces partenaires n'auront pas servi de punching ball à l'Italie pendant tout le match, c'est bien la, deux crans au dessus avant la pause, qui l'a emporté aux points ce soir. Pour ce faire, une tête de Nicolo Barella aura finalement suffi auxde Roberto Mancini.Le plat principal de ce groupe 1 promène de drôles de saveurs. Coté italien, la popote, pas toujours très finaude, a au moins le mérite d'être généreuse. Malgré quelques fautes techniques, laa tout de suite les crocs : très en jambes, Spinazzola laboure consciencieusement son couloir gauche, Immobile se distingue d'une frappe enroulée qui lèche le poteau, quand Zaniolo envoie un ciseau au dessus de la barre de Cillessen. En face, les Néerlandais rechignent pour se mettre à table: trop esseulé, Depay se dessèche comme un vieux croûton devant, Wijnaldum fait la carotte sur son coté droit et De Jong, en panne d'inspiration, n'a pas les ingrédients pour sauver la recette batave. Les, dominateurs, n'ont dès lors plus besoin que d'une subtile pincée de réalisme pour emballer le menu de la soirée. Un manque bientôt comblé par Nicolò Barella. Servi par un centre enveloppé d'Immobile, le milieu de l'Inter vient ouvrir la marque d'un coup de casque autoritaire, peu avant la pause.Apathiques en première période, les Orange puisent enfin dans leur sac à patates dans le deuxième acte. Servi par Wijnaldum, Van de Beek tire un pruneau Lire la suite de l'article sur SoFoot.com