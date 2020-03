Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie annule sa saison ! Reuters • 27/03/2020 à 12:28









L'Italie annule sa saison ! par Victor Gatinel (iDalgo) La Fédération Italienne de Rugby (FIR) a pris une décision ferme et définitive ce matin : elle annule la saison 2019-2020 en raison de la pandémie du coronavirus qui frappe le pays. Initialement suspendu jusqu'au 3 avril, le championnat de première division n'ira pas à son terme. Face à l'évolution sanitaire inquiétante du COVID-19 l'instance dirigeante a jugé prioritaire de "protéger la santé et l'avenir des joueurs de rugby de tous âges et de tous niveaux dans notre pays, leurs familles et leurs communautés" comme le conseil fédéral l'a expliqué dans son communiqué de presse. Ce choix, inédit de l'autre côté des Alpes depuis la seconde guerre mondiale, entraîne la non-attribution des titres de champion ainsi que les promotions et relégations. Les différents championnats transalpins avaient débuté depuis 12 journées. C'est la première fédération à faire ce choix fort alors qu'en football la question se pose toujours.

