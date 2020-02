Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Irlande vient à bout de l'Écosse Reuters • 01/02/2020 à 20:12









L'Irlande vient à bout de l'Écosse par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Irlande démarre bien son tournoi des 6 Nations. Le XV du Trèfle a remporté son premier match face à l'Écosse, devant son public, ce samedi (19-12). Les Irlandais ont assuré l'essentiel sans briller contre une vaillante équipe écossaise. Ils peuvent remercier leur joueur vedette Jonathan Sexton, qui a inscrit tous les points de son effectif avec un essai transformé et quatre pénalités. Hastings est aussi le seul à avoir marqué pour les visiteurs, avec un 4 sur 4 au pied. L'Irlande est deuxième du classement général, derrière le Pays de Galles, que les hommes d'Andy Farrell affronteront la semaine prochaine pour un choc déjà décisif. L'Écosse aura fort à faire au prochain match et accueillera l'Angleterre.

