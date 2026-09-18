L'Irlande ne pourra pas esquiver Israël

L’Irlande va devoir affronter Israël, et elle aurait préféré s’en passer. Les deux équipes nationales seront opposées le 27 septembre et le 4 octobre en Ligue des nations . Dans un contexte international très tendu, où Israël suscite de nombreuses crispations, la Fédération irlandaise de football (FAI) a adressé une demande spéciale à l’UEFA : ne plus pouvoir tirer une équipe nationale israélienne lors des prochaines compétitions. Elle n’a pas reçu la réponse qu’elle espérait.

« La réponse était assez claire. Ils ont un terme officiel pour cela, je ne me souviens plus du terme exact, la liste des “équipes à ne pas tirer au sort” ou quelque chose comme ça. Elle repose en réalité sur des conflits, des conflits directs, et non sur l’opinion publique » , a déclaré David Courell, directeur exécutif de la FAI, dans des propos rapportés par la BBC.…

QB pour SOFOOT.com