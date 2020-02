Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Irlande décroche une victoire bonifiée contre le Pays de Galle Reuters • 08/02/2020 à 18:39









par Hugo Chalmin (iDalgo) C'est une première depuis 2018, le Pays de Galles s'est incliné dans le Tournoi des 6 Nations ! Le tenant du titre n'a rien su faire face à l'Irlande samedi. À l'occasion de la deuxième journée de ce tournoi, le XV du trèfle a disposé des Gallois sur le score de 24-14. Et les Verts n'ont jamais réellement tremblé dans cette rencontre. À la 20ème minute, l'essai inscrit par Larmour (non transformé) permet aux Irlandais de prendre l'avantage dans ce match. Un avantage vite rattrapé par le Poireau qui passe devant à la 28ème minute par l'intermédiaire de Williams. Malheureusement pour les Dragons rouges, la suite de la partie appartient aux hommes d'Andy Farrell. Avant la pause, ces derniers marquent un nouvel essai et mènent 12-7 à la pause. Dès le retour des vestiaires, l'Irlande accélère et devient une véritable muraille défensive. Grâce à deux essais de Van Der Flier (47ème) et de Conway (76ème), la sélection irlandaise prend le large. Malgré un ultime essai à la 81ème minute, les Diables rouges doivent s'avouer vaincus. Quant à l'équipe d'Irlande, elle prend provisoirement la tête du classement, en attendant le duel entre la France et l'Italie dimanche.

