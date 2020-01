« L'Iran va gâcher la campagne électorale de Trump »

Une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran a été évitée. En renonçant à riposter aux frappes iraniennes qui ont visé mercredi deux bases abritant des soldats américains en Irak sans faire de victimes, Donald Trump semble avoir refermé la phase actuelle de tensions extrêmes entre Washington et Téhéran, suscitée par l'élimination du général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier à Bagdad. Mais le refus américain de s'engager dans une escalade incontrôlable ainsi que l'annonce iranienne de la fin des opérations militaires de « vengeance » enterrent-ils le risque d'un conflit entre les deux pays ?Lire aussi Face à Trump, la riposte millimétrée de l'IranDirecteur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (Irsem), Pierre Razoux est un éminent connaisseur du Moyen-Orient. Dans une interview au Point, l'auteur de La Guerre Iran-Irak (Perrin, Tempus, 2017) estime que l'Iran va continuer à riposter de façon plus discrète pour affaiblir le président américain en campagne.Le Point : La décision de Donald Trump de ne pas frapper l'Iran clôt-elle la séquence de tensions avec l'Iran ?Pierre Razoux : Non, il convient de rester très prudent. Maintenant que le régime iranien a sauvé la face, il va très probablement planifier la véritable réponse, qui pourrait être discrète et non revendiquée, comme une frappe via des milices manipulées par Téhéran, un attentat ou l'élimination d'un haut...