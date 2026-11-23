L'Iran utilisera tous les moyens à sa disposition pour faire face au blocus naval US - porte-parole

L'Iran utilisera tous les moyens à sa disposition pour faire face au blocus naval américain, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, lors d'une conférence de presse hebdomadaire.

Le blocus américain sur les exportations de pétrole liées à l'Iran a été imposé le 13 avril, avant d'être levé temporairement en juin après la conclusion d'un accord préliminaire entre Washington et Téhéran, puis rétabli le 14 juillet après l'échec de cet accord.

"Nous ne le tolérerons absolument pas (le blocus) et nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour faire face à cette agression américaine", a déclaré Esmaeil Baghaei.

"Le blocus naval (...) est considéré comme une agression militaire", a-t-il ajouté. "L’Iran a le droit d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour se défendre à cet égard."

Le site de suivi maritime TankerTrackers.com a dit la semaine dernière qu’un pétrolier chargé du pétrole iranien dans le Golfe pourrait devenir le premier navire à exporter avec succès le brut du pays depuis juillet.

Esmaeil Baghaei a toutefois déclaré lundi que les informations faisant état de navires iraniens chargeant du pétrole relevaient de la "spéculation".

Les exportations visibles de pétrole brut iranien ont chuté à un niveau proche de zéro ces derniers mois en raison du blocus américain.

L’Iran affirme contrôler le passage par le détroit stratégique d’Ormuz et ne permettra le transit que lorsque Washington aura satisfait à ses conditions, notamment la cessation des hostilités, la levée du blocus et la suspension des sanctions.

"Si la partie adverse (les États-Unis) remplit les conditions requises, nous serons en mesure d’honorer nos engagements dans les plus brefs délais", a conclu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, faisant référence à la réouverture du détroit.

(Rédigé par Elwely Elwelly ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)