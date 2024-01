information fournie par So Foot • 31/01/2024 à 21:13

L’Iran tremble, mais franchit l’obstacle syrien

Presque aussi passionnant que la CAN.

S’il n’y a pas autant de surprises qu’en Côte d’Ivoire, la Coupe d’Asie continue de surprendre par son niveau de jeu et son suspense haletant. Ce mercredi, l’Iran a tremblé pour sa place en quarts de finale contre la Syrie d’Héctor Cúper, mais a fini par s’affranchir de son adversaire, accrocheur, aux tirs au but (1-1, 5-3 TAB). Mehdi Taremi avait pourtant ouvert le score sur penalty avant la pause, laissant augurer une démonstration de la Team Melli dans le second acte.…

AL pour SOFOOT.com