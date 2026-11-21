L'Iran souhaite recourir à la diplomatie pour mettre fin à la guerre, dit Araqchi

Téhéran espère toujours que la diplomatie pourra mettre fin à la guerre avec Washington, a dit vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères.

Abbas Araqchi a dit au journal officiel iranien que des messages étaient encore échangés entre les deux parties par le biais de médiateurs et que l'Iran cherchait à conclure "un accord qui assurerait qu'il n'y ait plus de guerre".

Il a également dit que Téhéran souhaitait obtenir des garanties quant au sérieux de Washington vis à vis des négociations, ajoutant que l'Iran avait discuté avec les médiateurs des mesures visant à établir la confiance.

Le ministre a indiqué que l'une des lignes rouges de Téhéran concernait ses stocks d'uranium enrichi, mais a déclaré qu'il pensait qu'il était toujours possible de trouver une "solution équitable".

"Je suis convaincu qu'une solution équitable peut être trouvée sur la question des matières nucléaires, une solution qui tienne compte de nos intérêts nationaux tout en répondant aux besoins du pays", a dit Abbas Araqchi.

Le président américain Donald Trump a de son côté estimé vendredi que les conditions de Téhéran n'étaient pas acceptables à ses yeux.

"Ils veulent conclure un accord, mais ils ne veulent pas conclure un accord qui me convienne", a-t-il dit aux journalistes.

(Parisa Hafezi, Ahmed Tolba et la rédaction de Dubaï, rédigé par Enas Alashray; version française Camille Raynaud)