L'Iran ne s'inquiète pas des éventuelles conséquences du blocus naval américain, remis en place en juillet par Washington, étant donné que le trafic de marchandises a emprunté d'autres voies, a déclaré mercredi Mohammad Reza Aref, le premier vice-président du pays.

Il a ajouté que Téhéran s'efforçait de prendre des mesures pour contenir l'inflation, qui a atteint un niveau inédit depuis des décennies, notamment dans le domaine alimentaire, en raison de la guerre déclenchée fin février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

En octobre, l'inflation sur un an a atteint 76,8% dans le pays, selon les données officielles. Les prix des seuls aliments et boissons affichent de leur côté une hausse de 112,6% par rapport à octobre 2025.

Les perturbations provoquées par la guerre, dont au premier chef la fermeture par Téhéran du détroit d'Ormuz par lequel transitait un cinquième du transport maritime mondial d'hydrocarbures avant le conflit, sont venues amplifier l'effet de sanctions occidentales qui pèsent depuis des décennies sur l'Iran.

Au début du mois, l'armée américaine a annoncé la mise en place d'un groupe de travail censé aider à la lutte contre le transfert par l'Iran d'armes et autres matériels soumis à des sanctions via ses frontières terrestres et la mer Caspienne.

"L'augmentation du déchargement et du dédouanement des marchandises par les frontières autres que celles du sud montre que nous ne nous soucions pas du blocus naval de l'ennemi", a dit Mohammad Reza Aref.

Les réserves de biens stratégiques sont solides et les approvisionnements abondants, a-t-il ajouté, sans donner de chiffres précis.

Mohammad Reza a également dit que le gouvernement entendait empêcher toute hausse des prix des produits de première nécessité pendant au moins trois mois, sans entrer dans les détails.

(Bureau de Dubai, version française Benoit Van Overstraeten)