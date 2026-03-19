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L'Iran ne peut plus enrichir de l'uranium ni fabriquer des missiles balistiques - Netanyahu
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 19:54

Après 20 jours de guerre, l'Iran n'a plus la capacité d'enrichir de l'uranium ni de fabriquer des missiles balistiques, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse.

(Maayan Lubell, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
Guerre en Iran
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