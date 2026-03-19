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L'Iran ne peut plus enrichir de l'uranium ni fabriquer des missiles balistiques - Netanyahu
information fournie par Reuters•19/03/2026 à 19:54
Après 20 jours de guerre,
l'Iran n'a plus la capacité d'enrichir de l'uranium ni de
fabriquer des missiles balistiques, a déclaré jeudi le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de
presse.
(Maayan Lubell, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
La tension est montée d'un cran jeudi dans la campagne parisienne: le candidat de la gauche hors LFI aux municipales Emmanuel Grégoire a accusé Emmanuel Macron d'être "intervenu" pour "aider au retrait" de la candidate d'extrême droite Sarah Knafo, s'attirant des ...
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Astreint à la discipline budgétaire, le gouvernement de Sébastien Lecornu renonce pour l'instant à prendre des mesures pour atténuer la nouvelle flambée des prix à la pompe, causée par l'intensification des attaques au Moyen-Orient contre les installations énergétiques. ...
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information fournie par AFP Video•19.03.2026•20:09•
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé jeudi qu'il était "crucial" que l'Ukraine reçoive le plan de soutien de l'UE à hauteur de 90 milliards d'euros, actuellement bloqué par la Hongrie.
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