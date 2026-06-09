L'Iran n'a pas reçu de places pour ses supporters et accuse les États-Unis

Les ricochets de la guerre. La Fédération iranienne est montée au créneau ce mardi pour faire part de son incompréhension concernant les quotas de tickets pour ses supporters . Cette dernière accuse les États-Unis de lui avoir retiré ses précieux billets et dénonce une « entrave » à la présence des fans iraniens . « À moins de trois jours du coup d’envoi, les États-Unis empêchent une nouvelle fois les supporters iraniens d’assister aux matchs de poule de l’équipe nationale », a reproché la fédération iranienne dans un communiqué.

Une manœuvre contraire au règlement de la FIFA

L’Iran invoque ainsi une règle érigée par la FIFA prévoyant l’attribution de 8% des places pour chaque match aux fédérations à l’affiche de ces rencontres , qui peuvent ensuite être revendues ou attribuées aux supporters. La fédération iranienne s’est dite « dans l’incapacité de fournir le moindre billet à ses supporters » après que « le quota accordé à la Fédération iranienne a été retiré de manière inattendue » .…

OC pour SOFOOT.com