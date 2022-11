L'Iran fait abdiquer le Pays de Galles

Dominateur tout au long du match, l'Iran a dû attendre l'exclusion du portier gallon Wayne Hennessey puis le bout du temps additionnel pour venir à bout du Pays de Galles (2-0). Forcément un moment fort du Mondial.

Pays de Galles 0-2 Iran

L'Iran pousse

Un hurlement aux allures de libération. Il falloit voir les visages de ces joueurs Iraniens, ces embrassades entre remplaçants et titulaires - alors même que les neuf minutes de temps additionnel n'étaient pas encore terminées -, qui tranchaient avec l'abattement des Gallois impuissants face au destin. L'Iran, au bout du bout, s'en est remis à une frappe de Rouzbeh Cheshmi puis à un piqué de Ramin Rezaeian pour enfin hurler sa joie au monde entier. La rage d'Azmoun au coup de sifflet final, l'un des rares prophètes en son pays, est déjà l'une des images fortes de ce Mondial plus politique que jamais.Le soleil tape fort au Ahmad Bin Ali Stadium ce vendredi midi. Il éclaire une bonne moitié du terrain au coup d'envoi, ainsi que la tribune de la Red Army galloise qui tient le coup grâce à ses bobs. En face, dans l'ombre, l'Iran et ses supporters n'affichent pas la même unité. Les joueurs de Carlos Queiroz sont venus effacer la gifle reçue face à l'Angleterre (6-2) quelques jours plus tôt, tandis que leurs fans sont déchirés en tribunes entre pro et anti-régime. L'hymne national iranien est chanté par les joueurs, hué par les leurs, et c'est dans un climat sous tension que le ballon se met à rouler. Neco Williams décoche une première banderille hors cadre, Sardar Azmoun lui répond d'une frappe mollassonne, car oui, l'Iran est bien dans son match.La Team Melli n'est pourtant pas loin de se faire surprendre à la douzième minute, quand Connor Roberts sert sur un plateau Kieffer Moore qui voit Hossein Hosseini sortir le grand jeu. La seule grosse alerte pour la formation perse qui croit ouvrir le score par le remuant Ali Gholizadeh suite à un beau une-deux avec Azmoun, ou encore en toute fin de première…